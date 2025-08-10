В провинции Балыкесир в Турции 10 августа произошло землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощущали даже в Стамбуле и Измире.

Есть поврежденные здания, работают аварийные службы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN Türk.

Какие последствия землетрясения в Турции?

Вечером 10 августа около 19:53 в районе Синдирги провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Оно было на глубине 11 километров. Толчки ощущались в Стамбуле, Измире и окружающих провинциях.

Землетрясение в Турции вблизи Измира: смотрите видео

Около 20:15 в том же районе произошло повторное землетрясение магнитудой 4,6 балла. Мэр Балыкесира Ахмет Акин заявил, что есть разрушения на нескольких локациях.

Подземные толчки, приведшие к разрушениям: смотрите видео

Аварийные службы продолжают работу, жителей призывают быть осторожными из-за возможных афтершоков.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что спасательные и аварийные службы сразу начали проверку ситуации на местах. В администрации губернатора Стамбула отметили, что, по предварительным данным, в городе не зафиксировано разрушений и пострадавших.

Чрезвычайную ситуацию прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заверил, что все необходимые службы ликвидируют последствия стихии.

Выражаю соболезнования всем нашим гражданам, которые пострадали от землетрясения, произошедшего в Балыкесире и ощущался также в окрестных провинциях,

– сказал лидер государства.

Впоследствии, около 20:42, мэр провинции Синдирги сообщил изданию о 4 спасенных людях.

Напомним, недавно в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Эпицентр располагался в городе Гасбрук-Гайтс, Нью-Джерси, на глубине около шести миль.