Землетрясение магнитудой 6,3 всколыхнуло Афганистан: известно о десятках погибших
- Землетрясение магнитудой 6.3 произошло в Афганистане, погибли по меньшей мере 20 человек, более 320 ранены.
- Эпицентр находился на глубине 28 км вблизи города Мазари-Шариф, где также повреждена часть Голубой мечети.
Землетрясение магнитудой 6,3 всколыхнуло Афганистан. Известно о десятках погибших и сотнях раненых.
Землетрясение произошло на глубине 28 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на India Today.
Смотрите также Землетрясение в Афганистане: спасатели помогали мужчинам и детям, игнорируя женщин, – СМИ
Что известно о землетрясении в Афганистане?
По меньшей мере 20 человек погибли и более 320 получили ранения в результате мощного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в понедельник на территории Афганистана.
Как информирует Геологическая служба США, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 28 километров вблизи города Мазари-Шариф – одного из крупнейших в стране, где проживает около полумиллиона человек. Мощные колебания почвы зафиксировали камеры видеонаблюдения, видео которых распространилось в сети, хотя журналисты не смогли подтвердить их достоверность.
Землетрясение в Афганистане: смотрите видео
По словам представителя департамента здравоохранения провинции Саманган Самима Джоянды, количество погибших и пострадавших основывается на данных местных больниц, собранных по состоянию на утро понедельника.
Кроме многочисленных разрушений, повреждена часть святыни Мазари-Шарифа – известной Голубой мечети, о чем сообщил представитель провинции Балх Хаджи Заид.
Афганистан остается чрезвычайно сейсмически активным регионом, ведь расположен на пересечении двух крупных тектонических разломов, что делает его особенно уязвимым к землетрясениям.
Недавно в Афганистане уже было масштабное землетрясение
В конце августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6, которое привело к гибели по меньшей мере 1411 человек и ранению более 3 100 человек.
Эпицентр был недалеко от Джалалабада. Через 20 минут в регионе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Погибших и пострадавших зафиксировали в районах Нур-Гул, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре.