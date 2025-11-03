Землетрясение магнитудой 6,3 всколыхнуло Афганистан. Известно о десятках погибших и сотнях раненых.

Землетрясение произошло на глубине 28 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на India Today.

Что известно о землетрясении в Афганистане?

По меньшей мере 20 человек погибли и более 320 получили ранения в результате мощного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в понедельник на территории Афганистана.

Как информирует Геологическая служба США, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 28 километров вблизи города Мазари-Шариф – одного из крупнейших в стране, где проживает около полумиллиона человек. Мощные колебания почвы зафиксировали камеры видеонаблюдения, видео которых распространилось в сети, хотя журналисты не смогли подтвердить их достоверность.

Землетрясение в Афганистане: смотрите видео

По словам представителя департамента здравоохранения провинции Саманган Самима Джоянды, количество погибших и пострадавших основывается на данных местных больниц, собранных по состоянию на утро понедельника.

Кроме многочисленных разрушений, повреждена часть святыни Мазари-Шарифа – известной Голубой мечети, о чем сообщил представитель провинции Балх Хаджи Заид.

Афганистан остается чрезвычайно сейсмически активным регионом, ведь расположен на пересечении двух крупных тектонических разломов, что делает его особенно уязвимым к землетрясениям.

