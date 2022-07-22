Глава разведки объяснил, есть ли военные угрозы из-за Стамбульского зернового соглашения

Украина и россия 22 июля подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по безопасному экспорту украинского продовольствия по Черному морю. Многие украинцы обеспокоились, не используют ли оккупанты зерновые коридоры в войне против нашего государства.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона единых новостей заверил, что никакой военной угрозы подписание этого соглашения не создает. 24 канал передает детали.

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Россия не сможет использовать зерновые коридоры для усиления агрессии против Украины

Кирилл Буданов подчеркнул, что цель вооруженной агрессии россии против Украины никоим образом не изменилась и не изменится – это разрушение украинской государственности. Однако, с военной точки зрения, в подписании именно зернового соглашения в Стамбуле ГУР МО угроз не видит.

Глава украинской военной разведки пояснил, что соглашением проработан отдельный фарватер (безопасный морской коридор). Суда будут двигаться исключительно по этому фарватеру и ни один участок побережья, кроме этого коридора, не будет разминироваться.

То есть, если кто-то думает, что россия сможет под предлогом функционирования этого коридора высадить десант, то это абсолютно нереально. Кроме того, побережье уже защищают береговые ракетные комплексы, которые делают такие действия совершенно нереальными.

– подчеркнул Буданов.

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К слову, чиновник добавил, что позиция Украины в этом соглашении была отстояна на все 100%. Фактически, все неприемлемые условия, которые россия пыталась навязать в течение довольно длительного периода, в подписанных договоренностях отсутствуют.

Ни одного из этих (российских – ред. 24 канал) условий не осталось. россия очень хотела сопровождать военными кораблями эти конвои, что-то осматривать на нашей территории и т.д., – ни один из этих пунктов не будет реализован. И россия с этим, в итоге, согласилась,

– подытожил руководитель ГУР МО.

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