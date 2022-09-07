Путин жалуется, что зерновым соглашением его "надули": решится ли он его сорвать

Диктатор россии владимир путин пожаловался, что Запад обманул его зерновым соглашением, ведь он якобы соглашался на разблокирование украинских портов для спасения от голода детей Африки, а это зерно продают Европе.

Почему россии совсем невыгодна зерновая сделка

Поэтому есть небезосновательная вероятность того, что россия разорвет соглашения, которые были заключены на несколько месяцев. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких.

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По его словам, страна-агрессор действительно категорически не заинтересована в том, чтобы это соглашение работало. На это есть несколько причин. Во-первых, россияне сами воруют украинское зерно и нелегально его продают, то есть имеют сугубо меркантильный интерес.

Во-вторых, они прекрасно понимают, что, продавая свое зерно, Украина получает валюту. Это очень важно для поддержания экономической стабильности в сложных нынешних условиях, а для путина это неприемлемо.

В-третьих, россия и сама является крупным экспортером зерна на мировом рынке. Вероятно, оккупанты думают, что, несмотря на введение санкций на их энергоносители, ограничения не коснутся зерна, поскольку оно – критически важно для других стран. Поэтому им выгоден дефицит зерна, который они могли бы удовлетворить зерном, награбленным в Украине, и своим собственным.

Поэтому у меня есть опасения, что россия сделает все возможное, чтобы сорвать действие этого соглашения,

– считает Гладких.

Как россияне могут сорвать договоренности

Политолог отметил, что под вопросом остается то, хватит ли оккупантам силы и смелости, чтобы сорвать соглашение, ведь к нему привлечены и другие сильные мира сего, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. В этом контексте путину придется объяснять свою позицию не Украине, ведь непосредственные договоренности россия заключала не с нашим государством.

"Есть большая угроза того, что россия сделает все возможное, чтобы прекратить действие этого соглашения, когда истечет срок его действия, или вообще, не дождавшись завершения, сделает какую-то провокацию и закроет этот коридор. К этому надо быть готовыми", – пояснил Гладких.

Он предполагает, организовав провокации, оккупанты могут попытаться достичь еще одной важной для них цели – усложнить или сделать невозможным получение Украиной оружия новейших образцов от партнеров. Так, они могут предпринять попытку представить, что потенциальный обстрел коридора или судна был осуществлен именно теми видами вооружения, которые мы получаем как военную помощь. Хотя, конечно, это будет очень сложно.

Чего добивается путин своими заявлениями

Политолог считает, что слова российского президента-террориста об "обмане" – просто поиск формальных причин для того, чтобы сорвать соглашение. Ведь на самом деле его никто не обманывал, он прекрасно все понимал, и пошел на подписание договоренностей не потому, что очень волновался о каких-то гуманитарных проблемах, в частности голодными детьми в Африке.

Его это совершенно не интересует. Его не интересуют голодные дети в россии. Пусть посмотрит, что делается со школьным питанием в россии, а затем переживает за голодных детей в Африке. Пусть посмотрит, как российские пенсионеры дерутся за отходы, за "просрочку" возле супермаркетов, а затем переживает за голод в Африке,

– сказал Гладких.

Он подчеркнул, что подписание зернового соглашения стало большим достижением украинской дипломатии, потому что реально позволило нашему государству решить очень много проблем. Конечно, это очень не нравится путину и он ищет формальные поводы для того, чтобы сорвать договоренность.

Политолог Валентин Гладких о намерениях путина относительно зернового соглашения: смотрите видео