Продлено зерновое соглашение "на предварительных условиях": что известно сейчас

Российский МИД сообщил, что зерновое соглашение продлено на прежних условиях. Однако, вероятнее всего, консультации все еще продолжаются.

24 Канал обратился к министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову за подтверждением. Однако, пока украинская сторона не комментировала, действительно ли "зерновое соглашение" продлено.

Смотрите также У него есть 3 вопроса: с чем Гутерреш приехал в Украину.

Что заявили в России

14 марта российские СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александра Грушко сообщили, что соглашение продлено "на предварительных условиях".

"Условлено, что оно (соглашение об экспорте зерна) продлено на 60 дней. Вновь подтвержден его пакетный характер", – сказал Грушко.

По его словам, подтвержден его пакетный характер и Россия якобы "упорно будет добиваться, чтобы все обязательства по зерновому соглашению выполнялись".

К слову, приспешник Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков цинично заявил, что "продление "зернового соглашения" на 60 дней – это жест доброй воли со стороны России, поскольку вторая его часть, касающаяся России, до сих пор не выполнена".

Консультации все еще продолжаются

Накануне Украина заявила, что такой срок является нарушением, потому что инициатива предусматривает продление минимум на 120 дней.

В то же время Reuters со ссылкой на спикера ООН сообщает, что консультации со всеми сторонами все еще продолжаются. В Минобороны Турции также заявили, что переговоры не завершились.

AFP сообщило со ссылкой на ООН, что консультации по продлению черноморской "зерновой инициативы" продолжаются.

Организация Объединенных Наций сделает все возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить его непрерывность. Консультации... со всеми сторонами и на разных уровнях продолжаются",

– сказал спикер Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаэрке.

В ООН пока не делают никаких прогнозов

Заметим, что срок действия соглашения истекает в субботу, 18 марта.

"Это хорошее соглашение... Оно очень хорошо влияет на мировые цены на продовольствие, снижая их, предоставляя продовольствие на рынок в нужные места", — сказал представитель ООН.

Однако остается непонятным, к чему приведут дальнейшие консультации – Лаэрке ответил, что не может сказать, чего ждать 18 марта.

Что этому предшествовало