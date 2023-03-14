Чи продовжено зернову угоду "на попередніх умовах": що відомо наразі

Російське МЗС повідомило, що зернову угоду продовжено на колишніх умовах. Однак, найімовірніше, консультації все ще тривають.

24 Канал звернувся до міністра інфраструктури України Олександра Кубракова за підтвердженням. Однак, наразі українська сторона не коментувала, чи дійсно "зернову угоду" продовжено.

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Що заявили в Росії

14 березня російські ЗМІ з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко повідомили, що угоду продовжено "на попередніх умовах".

"Умовлено, що вона (угода про експорт зерна) продовжена на 60 днів. Знову підтверджено її пакетний характер", – сказав Грушко.

За його словами, підтверджено її пакетний характер і Росія нібито "наполегливо добиватиметься, щоб усі зобов'язання щодо зернової угоди виконувались".

До слова, посіпака Путіна, його прессекретар Дмитро Пєсков цинічно заявив, що "продовження "зернової угоди" на 60 днів – це жест доброї волі з боку Росії, оскільки друга її частина, що стосується Росії, досі не виконана".

Консультації все ще тривають

Напередодні Україна заявила, що такий термін є порушенням, бо ініціатива передбачає продовження мінімум на 120 днів.

Водночас Reuters з посиланням на речника ООН повідомляє, що консультації з усіма сторонами все ще тривають.

У Міноборони Туреччини також заявили, що переговори не завершились.

Що цьому передувало