Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що коли у квітні 2022 року Генсек ООН був у Бучі, Росія теж завдавала ракетних ударів.

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"Якщо Путін злиться на Гутерреша й паралельно обстрілює, то приїхати сюди й вимагати на користь Путіна – він точно не буде. Якщо ці два факти збігаються – це добрий знак", – сказав Давидюк.

Політолог зауважив, якщо Владімір Путін таки злий на Генсека ООН, це означає, що Антоніу Гутерреш на нашому боці.

"Якби Путін розстеляв червону доріжку й пригнав Медведчука, і вони там йому робили "теплий" прийом, тоді була б проблема і були б негаразди", – розказав він.

З чим пов'язаний візит Гутерреша до Києва

Давидюк пов'язує візит Генсека ООН до Києва щонайменше з трьома питаннями – зерновою угодою, енергетичною безпекою та пошуком миру.

От єдине питання, щоби він не був з китайської сторони. Щоби він не був в цьому "треці" з саудитами, які теж разом з росіянами "грають". А щоби він якраз таки шукав для цієї планети справедливий мир,

– розказав він.

Політолог нагадав, що Україна проголосувала в ООН за резолюцію, яка вимагає вивести війська з усіх територій України 1991 року.

"Все. Далі можемо сідати починати говорити. Може їх цікавить вилов риби в Азові, може їх цікавить, щоб ми Лукашенка не чіпали, може їх ще щось цікавить", – розказав він.

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