Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що коли у квітні 2022 року Генсек ООН був у Бучі, Росія теж завдавала ракетних ударів.
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"Якщо Путін злиться на Гутерреша й паралельно обстрілює, то приїхати сюди й вимагати на користь Путіна – він точно не буде. Якщо ці два факти збігаються – це добрий знак", – сказав Давидюк.
Політолог зауважив, якщо Владімір Путін таки злий на Генсека ООН, це означає, що Антоніу Гутерреш на нашому боці.
"Якби Путін розстеляв червону доріжку й пригнав Медведчука, і вони там йому робили "теплий" прийом, тоді була б проблема і були б негаразди", – розказав він.
З чим пов'язаний візит Гутерреша до Києва
Давидюк пов'язує візит Генсека ООН до Києва щонайменше з трьома питаннями – зерновою угодою, енергетичною безпекою та пошуком миру.
От єдине питання, щоби він не був з китайської сторони. Щоби він не був в цьому "треці" з саудитами, які теж разом з росіянами "грають". А щоби він якраз таки шукав для цієї планети справедливий мир,
– розказав він.
Політолог нагадав, що Україна проголосувала в ООН за резолюцію, яка вимагає вивести війська з усіх територій України 1991 року.
"Все. Далі можемо сідати починати говорити. Може їх цікавить вилов риби в Азові, може їх цікавить, щоб ми Лукашенка не чіпали, може їх ще щось цікавить", – розказав він.
Візит Генсека ООН до України: останні новини
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом до України. Гутерреш приїхав до Києва вночі 8 березня.
- Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Гутеррешем. За словами президента України, це були важливі переговори.
- Під час них Зеленський разом з Генсеком ООН обговорювали, зокрема, питання захисту України та усього міжнародного порядку, питання миру – для України та світу, ситуацію на українських атомних об’єктах та продовольчу безпеку.