Про це повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік. Гутерреш прибув до столиці України вночі.

Зверніть увагу Я б збрехав, якби сказав, що мир близько, – генсек ООН поговорив із Путіним про ЗАЕС і зерно

Яка мета візиту генсек ООН

Під час свого третього візиту до Києва з початку повномасштабної війни Гутерреш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Мета – переговори про продовження зернової угоди.

Зауважимо, що контракт на експорт українського зерна через Чорне море закінчується 18 березня. Наразі ООН наполягає на черговому продовженні.

Минулий візит Гутерреша

18 серпня 2022 року Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Вони обговорили й експорт зерна, й депортацію, та звільнення з полону українців.

До того ж президент України поспілкувався з генсеком ООН про ядерний шантаж, який здійснює Росія. Перемовини відбулись у Львові.

Гутерреш закликав Росію не відключати ЗАЕС від української енергосистеми

Раніше Антоніу Гутерреш вкотре звернувся до Росії щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Він закликав не відключати енергосистему України від атомної станції.

На думку генсека, навіть загроза такого кроку недопустима, оскільки є міжнародне право та його принципи, які не можна порушувати.

Гутерреш зазначив, що є лише одне правильне ставлення до того, кого має обслуговувати ЗАЕС. Адже станція належала та завжди буде належати українській державі.