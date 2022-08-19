На думку генсека, навіть загроза такого кроку недопустима, оскільки є міжнародне право та його принципи, які не можна порушувати. Він про це говорив під час свого візиту в Одеський порт 19 серпня.

Попереднього дня Зеленський зустрівся із Гутеррешем: говорили про зерно, ЗАЕС і полонених

Позиція ООН щодо ЗАЕС однозначна

Представник Організації об'єднаних націй зазначив, що є лише одне правильне ставлення до того, кого має обслуговувати ЗАЕС. Адже станція належала та завжди буде належати українській державі.

Очевидно, що електроенергія із Запоріжжя – це українська електроенергія... Цього принципу потрібно повністю дотримуватися,

– сказав генсекретар ООН.

Водночас російські війська продовжують обстрілювати територію ЗАЕС і звинувачують у цьому Україну. Також у нашої розвідки є дані про те, що там можуть готувати теракт 19 серпня.

Наразі – росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС: дивіться відео