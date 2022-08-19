Гутерреш візьме участь у переговорах щодо "зернових коридорів". Крім того, він проіспектує відправлення українського продовольства.

До речі Зеленський зустрівся із Гутеррешем: говорили про зерно, ЗАЕС і полонених

Гутерреш відвідав порт

Так, переговори щодо "зернових коридорів" та експорту мають сьогодні продовжитись. Разом з Генсеком ООН до Одеси прибув і міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Чиновник розповів, що сьогодні в трьох портах Одещини 10 суден готові до завантаження. Можуть отримати ще 40 заявок на захід до порту.

Зверніть увагу! Напередодні ексміністр закордонних справ Павло Клімкін зазначав, було б корисніше, якби генсек ООН і президент Туреччини прибули б до Одеси, а не до Львова. Таким чином вони могли б підтвердити дієвість досягнутих раніше "зернових угод".

Що відомо про візит Гутереша

Гутерреш 17 серпня прибув до Львова, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським і Реджепом Ердоганом.

Тристоронні перемовини відбулись 18 серпня. Зеленський розповів, що з Гутеррешем обговорили зерно, звільнення з полону наших військовослужбовців та ситуацію на ЗАЕС.

Зокрема погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Вона має відбутись легально через вільну від окупантів територію.

Крім того, домовились щодо проведення місії для виявлення та встановлення фактів теракту в Оленівці. За словами Гутерреша, умови проведення цієї місії надали Україні та росії.

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