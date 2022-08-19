Проте вони кажуть, що це нібито "Київ шантажує світ". Але, ймовірно, просто "забули", що частину території ЗАЕС атакують самі ж російські війська. Також для членів думи здається цілком нормальним, що їхня армія перетворила ядерний об'єкт на свою базу.

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Що сказали в думі про Запорізьку АЕС

Відповідну заяву зробив голова комітету держдуми з міжнародних справ леонід слуцький. Він транслював думку, що переговори у Львові "не дали чітких гарантій припинення ядерного шантажу".

Цей посадовець москви заявив, що вони мають "позначити свою позицію" та, можливо, звернутися до міжнародних інститутів і парламентів країн світу. Мовляв, саме росія хоче забезпечити атомні об'єкти від "ядерного тероризму". Проте це радше мало вигляд, наче окупанти пригрозили загостренням. Водночас слуцький послуговувався наративами пропаганди про "хунту".

Зеленський акцентував на небезпеці дій росії

Президент України також зробив заяву щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Володимир Зеленский акцентував, що ядерний шантаж – типова стратегія для росіян. Проте зараз потенційна загроза від найбільшої у Європі атомної електростанції критична. Адже у випадку катастрофи, її наслідки можуть у десять разів перевершити масштаби катастроф на Фукусімі та в Чорнобилі.

Немає жодних об'єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС. Сьогодні з паном Гутеррешем обговорили параметри цієї місії й те, що вона може дуже швидко та цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію нашої держави,

– акцентував президент.

Також він додав, що росія повинна "негайно та безумовно" вивести всі свої війська з території станції. Зрештою, це саме те, раніше такий заклик зробив Генсек ООН, а також члени ЄС та 42 інші країни. Проте кремль це проігнорував.

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