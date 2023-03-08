Об этом сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик. Гутерреш прибыл в столицу Украины ночью.

Обратите внимание Я бы соврал, если бы сказал, что мир близок, – генсек ООН поговорил с Путиным о ЗАЭС и зерне

Какова цель визита генсек ООН

Во время третьего визита в Киев с начала полномасштабной войны Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель – переговоры о продлении зернового соглашения.

Отметим, что контракт на экспорт украинского зерна через Черное море истекает 18 марта. Сейчас ООН настаивает на очередном продолжении.

Прошлый визит Гутерреша

18 августа 2022 года Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Они обсудили и экспорт зерна, и депортацию, и освобождение из плена украинцев.

К тому же президент Украины пообщался с генсеком ООН о ядерном шантаже, который осуществляет Россия. Переговоры прошли во Львове.

Гутерреш призвал Россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы

Ранее Антониу Гутерреш в очередной раз обратился к России по поводу ситуации на Запорожской АЭС. Он призвал не отключать энергосистему Украины от атомной станции.

По мнению генсека, даже угроза такого шага недопустима, поскольку есть международное право и его принципы, которые нельзя нарушать.

Гутерреш отметил, что есть только одно правильное отношение к тому, кого должна обслуживать ЗАЭС. Ведь станция принадлежала и всегда будет принадлежать украинскому государству.