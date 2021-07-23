"Пришлите 2 высоких Полин": мужчина вызвал полицию из-за отказа жены заниматься сексом
Источник:фейсбук Катерини Рибій
Во Львове 44-летний мужчина несколько раз за ночь звонил в полицию. Он сетовал на женщину, которая отказывалась заниматься с ним сексом. Также просил привезти ему две высокие Полины.
Инцидент произошел ночью 23 июля на Сихове. Об этом сообщает пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.
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"Ворует любовь… Направьте две высокие Полины"
- В 23:30 в полицию позвонил мужчина и обвинил свою жену в краже любви. Ведь она отказывается от секса.
- Шутник отмечает, что он боится подходить к жене. Потому что его могут обвинить в домогательстве.
- Чтобы этого не случилось он просит прислать две высокие Полины.
- Интересно, что жены в то время дома не было.
В полицию обратился мужчина, у которого женщина "ворует любовь" / Фото из фейсбука Екатерины Рыбий
Как отмечает в публикации Екатерина Рыбий, "Полина – это Полиция против насилия".
Говорят, что нормальный
Патрульные говорят, что мужчина – адекватный. Просто, когда выпьет, то немного нудиться и звонит в полицию. Известно, что ему 44 года.
Злоумышленнику уже объявляли административное правонарушение из-за ложного вызова в начале 2021 года. Тогда он ограничился меньшим штрафом.
На этот раз заплатит уже значительно больше за еще один ложный вызов и курения в подъезде.