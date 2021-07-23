"Пришліть 2 високих Полін": чоловік викликав поліцію через відмову дружини займатися сексом

23 липня 2021 , 13:25
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Джерело:

фейсбук Катерини Рибій

У Львові 44-річний чоловік кілька разів за ніч телефонував у поліцію. Він нарікав на жінку, яка відмовлялася займатися з ним сексом. Також просив привезти йому дві високі Поліни.

Інцидент трапився вночі 23 липня на Сихові. Про це повідомляє речниця Патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

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"Краде кохання...Скеруйте дві високі Поліни"

  • О 23:30 до поліції зателефонував чоловік і звинуватив свою дружину у крадіжці кохання. Адже вона відмовляється від сексу.
  • Жартівник зазначає, що він боїться підходити до жінки. Бо його можуть звинуватити у домаганні.
  • Щоб цього не трапилось, він просить прислати дві високі Поліни.
  • Цікаво, що дружини в той час удома не було.


До поліції звернувся чоловік, в якого жінка "краде кохання" / Фото з фейсбуку Катерини Рибій

Як зазначає у дописі Катерина Рибій, "Поліна – це Поліція проти насильства".

Кажуть, що нормальний

Патрульні кажуть, що чоловік – адекватний. Просто, коли вип'є, то трохи нудиться і телефонує в поліцію. Відомо, що йому – 44 роки.

Зловмиснику вже оголошували адміністративне правопорушення через хибний виклик на початку 2021 року. Тоді він обмежився меншим штрафом.

Цього разу сплатить вже значно більший за ще один неправдивий виклик та куріння в під'їзді.

 
Зверніть увагу! Нещодавно в Дніпрі чоловік телефонував у СБУ та погрожував їм вибухівкою. Робив це для того, щоб вони "краще працювали". Коли правоохоронці знайшли зловмисника, то він не зміг пояснити свої дії. Бо в той час був у нетверезому стані.
Автор: Олег Терещенко