"Пришліть 2 високих Полін": чоловік викликав поліцію через відмову дружини займатися сексом

Інцидент трапився вночі 23 липня на Сихові. Про це повідомляє речниця Патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

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До поліції звернувся чоловік, в якого жінка "краде кохання" / Фото з фейсбуку Катерини Рибій

Як зазначає у дописі Катерина Рибій, "Поліна – це Поліція проти насильства".

Патрульні кажуть, що чоловік – адекватний. Просто, коли вип'є, то трохи нудиться і телефонує в поліцію. Відомо, що йому – 44 роки.

Зловмиснику вже оголошували адміністративне правопорушення через хибний виклик на початку 2021 року. Тоді він обмежився меншим штрафом.

Цього разу сплатить вже значно більший за ще один неправдивий виклик та куріння в під'їзді.