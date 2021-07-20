Женщина 10 лет заявляла о домашнем насилии: детали двойного убийства на Волыни

В Луцке произошла трагедия – убили женщину и ее дочь. Главным подозреваемым является мужчина, который жил с ними вместе. Теперь стало известно, что женщина сообщала о насилии еще в 2011 году.

Все это время экс-супруги жили вместе. Причиной совместного проживания были материальные проблемы и отсутствие другого жилья. Об этом рассказал журналист Юрий Горбач.

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Более 10 лет совершал насилие

Журналист рассказал, что убийство жены и дочери в Луцке – яркий пример беспомощности государства в борьбе с домашним насилием. Ведь известно, что:

супруги Пилипюк были разведенными 10 лет (а поженились еще в 1987 году);

(а поженились еще в 1987 году); впервые суд принял заочное решение о разводе в 2011 году, но затем в апелляции его отменили;

в 2015 году Луцкий горрайонный суд Волынской области во второй раз разлучил супругов;

они продолжали жить вместе из-за материальных проблем, отсутствия другого жилья.

В 2011 – 2015 годах женщина отмечала, что ее муж совершает насилие. Вот, скажем, в решении 2015 года говорится, что подозреваемый:

"Оказывает постоянное физическое и психическое насилие в семье, его неоднократные противоправные действия имеют тяжелые последствия для ее здоровья";

"Больше всего от таких действий ответчика страдает психика их ребенка, который постоянно наблюдает насилие в семье, которое оказывается со стороны отца".

То есть журналист заключает, что ведомства знали о насилии в семье уже в течение последних 6 – 7 лет. Впоследствии в судах снова рассматривали дела об алиментах для обучения дочери и о совершении домашнего насилия.

Последний приговор был 14 мая 2021 года

В тогдашнем приговоре говорится, что "в ходе словесного конфликта с бывшей женой, возникшем на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, держа в правой руке металлический предмет, умышленно бросил им в лицо потерпевшей, в результате чего вызвал у последней телесные повреждения в виде синяков с поверхностными ранами в области спинки носа и на лобной области головы слева".

Судебно-медицинский эксперт отнес ранения женщины к категории легких телесных повреждений. Суд оштрафовал мужчину на 850 гривен.

Что известно об убийстве