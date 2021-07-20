Женщина 10 лет заявляла о домашнем насилии: детали двойного убийства на Волыни
Источник:фейсбук Юрия Горбача
В Луцке произошла трагедия – убили женщину и ее дочь. Главным подозреваемым является мужчина, который жил с ними вместе. Теперь стало известно, что женщина сообщала о насилии еще в 2011 году.
Все это время экс-супруги жили вместе. Причиной совместного проживания были материальные проблемы и отсутствие другого жилья. Об этом рассказал журналист Юрий Горбач.
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Более 10 лет совершал насилие
Журналист рассказал, что убийство жены и дочери в Луцке – яркий пример беспомощности государства в борьбе с домашним насилием. Ведь известно, что:
- супруги Пилипюк были разведенными 10 лет (а поженились еще в 1987 году);
- впервые суд принял заочное решение о разводе в 2011 году, но затем в апелляции его отменили;
- в 2015 году Луцкий горрайонный суд Волынской области во второй раз разлучил супругов;
- они продолжали жить вместе из-за материальных проблем, отсутствия другого жилья.
В 2011 – 2015 годах женщина отмечала, что ее муж совершает насилие. Вот, скажем, в решении 2015 года говорится, что подозреваемый:
- "Оказывает постоянное физическое и психическое насилие в семье, его неоднократные противоправные действия имеют тяжелые последствия для ее здоровья";
- "Больше всего от таких действий ответчика страдает психика их ребенка, который постоянно наблюдает насилие в семье, которое оказывается со стороны отца".
То есть журналист заключает, что ведомства знали о насилии в семье уже в течение последних 6 – 7 лет. Впоследствии в судах снова рассматривали дела об алиментах для обучения дочери и о совершении домашнего насилия.
Последний приговор был 14 мая 2021 года
В тогдашнем приговоре говорится, что "в ходе словесного конфликта с бывшей женой, возникшем на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, держа в правой руке металлический предмет, умышленно бросил им в лицо потерпевшей, в результате чего вызвал у последней телесные повреждения в виде синяков с поверхностными ранами в области спинки носа и на лобной области головы слева".
Судебно-медицинский эксперт отнес ранения женщины к категории легких телесных повреждений. Суд оштрафовал мужчину на 850 гривен.
Что известно об убийстве
- В ночь на 20 июля произошло двойное убийство. Погибли женщина и ее дочь. Подозреваемым в убийстве является глава семейства, которого уже задержали.
- Женщине было 56 лет, а дочери 22 года. Они жили с 62-летним сожителем. Именно его подозревают в убийстве.
- Мужчину уже задержали и отправили в наркодиспансер, где проверят его психическое здоровье.