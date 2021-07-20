Жінка 10 років заявляла про домашнє насилля: деталі подвійного вбивства на Волині

У Луцьку трапилась трагедія – вбили жінку та її доньку. Головним підозрюваним є чоловік, який жив з ними разом. Тепер стало відомо, що жінка повідомляла про насильство ще у 2011 році.

Увесь цей час експодружжя жило разом. Причиною спільного проживання були матеріальні проблеми та відсутність іншого житла. Про це розповів журналіст Юрій Горбач.

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Понад 10 років чинив насилля

Журналіст розповів, що вбивство дружини та дочки в Луцьку – яскравий приклад безпорадності держави в боротьбі з домашнім насиллям. Адже відомо, що:

подружжя Пилипюків було розлученим 10 років (а одружилися ще у 1987 році);

(а одружилися ще у 1987 році); вперше суд прийняв заочне рішення про розлучення у 2011 році, але потім в апеляції його скасували;

у 2015 році Луцький міськрайонний суд Волинської області вдруге розлучив подружжя;

вони продовжували жити разом через матеріальні проблеми, відсутність іншого житла.

У 2011 – 2015 роках жінка наголошувала, що її чоловік чинить насильство. Ось, скажімо, у рішенні за 2015 рік мовиться, що підозрюваний:

"чинить постійне фізичне та психічне насилля у сім'ї, його неодноразові протиправні дії мають тяжкі наслідки для її здоров'я";

"найбільше від таких дій відповідача страждає психіка їх дитини, яка постійно спостерігає насилля у сім'ї, котре чиниться зі сторони батька".

Тобто журналіст підсумовує, що відомства знали про насильство у родині вже протягом останніх 6 – 7 років. Згодом у судах знову розглядали справи про еліменти для навчання дочки і про вчинення домашнього насильства.

Останній вирок був 14 травня 2021 року

У тодішньому вироку мовиться, що "в ході словесного конфлікту із колишньою дружиною, який виник на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, тримаючи в правій руці металевий предмет, умисно кинув ним в обличчя потерпілій, внаслідок чого спричинив останній тілесні ушкодження у вигляді синців з поверхневими ранами в ділянці спинки носа та на лобній ділянці голови зліва".

Судово-медичний експерт відніс поранення жінки до категорії легких тілесних ушкоджень. Суд оштрафував чоловіка на 850 гривень.

Що відомо про вбивство