Жительница Ровненщины родила 18-го ребенка

43-летняя Мария Губеня в Ровно родила 18-го ребенка. На свет появилась здоровая девочка.

Это шестая девочка в семье. Пара воспитывает еще 12 мальчиков. Старшей дочери – 24 года.

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Что известно об уникальном случае в Ровненской области

В нашем медучреждении женщина родила 18-го ребенка. Роды прошли 7 февраля 2023 года. Вес девочки – 3 килограмма 300 граммов, рост – 55 сантиметров,

– отметили в перинатальном центре.



В Ровненской области женщина родила 18-го ребенка / Фото Ровненского областного перинатального центра

В комментарии ZAXID.NET главный врач перинатального центра Виктория Еникеева отметила, что роженица 1979 года рождения. Она вместе с семьей живет в Сарнах. По словам медика:

роды происходили оперативным путем;

с новорожденным ребенком все хорошо;

девочка родилась доношенной.

Виктория Еникеева также рассказала "Радио Трек", что женщину направили рожать к ним из-за определенных осложнений.

Старшему ребенку в семье 24 года / Фото Ровненского областного перинатального центра

В комментарии телеканалу "Ровно 1" 43-летняя Мария Губеня рассказала, что счастлива, что 18-й ребенок уже родился. Ведь женщина переживала, чтобы роды прошли хорошо в период войны.

Мы любим детей и не планировали, сколько их у нас будет. Сколько Бог дает, столько у нас есть. Всем рады, принимаем всех, как от Бога,

– рассказала женщина.

Мария говорит, что уже не могли дождаться рождения малышки. Девочку назовут Магдалина. Имя новорожденной выбирала мать. Говорит ведь, что перед этим мальчика называл отец.

По словам заместителя главного врача Ровненского перинатального центра Стапана Личнера, перед этим женщина рожала год назад. Оба раза Марии делали кесарево сечение. По словам врача, женщина не прочь рожать до 20 детей.

Сама Мария Губеня радуется, что девочка родилась. Говорит, что дальше они будут дома с детьми.

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