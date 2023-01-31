Радостную новость сообщила пресс-служба Нововолынской центральной городской больницы. Рождение мальчика там назвали рождественским чудом.

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Малыш родился 13 января.

Пусть растет здоровеньким, под мирным небом и радует родителей! Роды прошли путем кесарева сечения. Мама и младенец чувствуют себя хорошо,

– говорится в сообщении.

Родители признаются, что не колебались, как назвать мальчика. Рассказывают, что малыш практически сам выбрал это имя. Супруги говорят, что ребенка им подарил Бог.

Главная мечта родителей – чтобы их сын рос под мирным небом.

О беременности Татьяна узнала в апреле 2022 года. В начале полномасштабного вторжения женщина испугалась, однако решила, что без мужа никуда не уедет. Теперь они не могут нарадоваться рождению сына.

Редакция 24 Канала поздравляет родителей с рождением малыша. Пусть растет счастливым под мирным небом.

В первый день года в Киеве родилась тройня

Департамент здравоохранения города Киева сообщил, что в первый день 2023 года в Киеве родилась тройня. Малышей назвали Матвей, Богдан и Владислав.

Всего 1 января в украинской столице родился 31 ребенок – 12 мальчиков и 19 девочек.