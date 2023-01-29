Так, 11 января в портовом районе Читтагонга на юго-востоке Бангладеш 15-летний Фахим во время игры решил спрятаться в грузовом контейнере. Там он случайно заперся внутри и заснул из-за усталости.

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Игра в прятки завершилась через шесть дней

Пока парень спал, контейнер с ним загрузили на коммерческое судно, которое вскоре направилось через Индийский океан в Куала-Лумпур в Малайзии. А это – в 3,6 тысячах километров от дома подростка. За это время парень пытался выбраться и не раз звал на помощь, однако все его усилия были напрасны.

Фахим был найден только через 6 дней в чужой стране. Он был в плохом состоянии, ведь все это время был заперт в металлической коробке без пищи и воды. Также у парня была лихорадка, поэтому его доставили в ближайшую больницу для обследования.

По состоянию на 28 января он все еще находился в больнице, ведь страдал от обезвоживания. В это время власти Малайзии связались с властями Бангладеш, чтобы вернуть ребенка домой.

Правоохранители Малайзии заподозрили торговлю людьми

В социальных сетях появилось видео, на котором Фахим с удивлением выбирается из своей ловушки в Порт-Кланг и вместо знакомого места видит портовиков и правоохранителей чужой ему страны. Местные СМИ сообщают, что он не мог ни говорить, ни понимать местный язык, так что поладить с ребенком удалось не сразу.

Поскольку приключение подростка было невероятно и похоже скорее на сюжет в кино, правоохранители Малайзии сначала начали расследование торговли людьми. И только в ходе расследования они выяснили все подробности игры, продолжительностью в неделю. Это подтвердил и помощник комиссара полиции Малайзии Ча Хунг Фонг, заявивший, что в инциденте не было преступления.