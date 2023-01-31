Радісну новину повідомила пресслужба Нововолинської центральної міської лікарні. Народження хлопчика там назвали різдвяним дивом.

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Малюк народився 13 січня.

Нехай росте здоровеньким, під мирним небом та тішить батьків! Пологи пройшли шляхом кесаревого розтину. Мама та немовлятко почувають себе добре,

– мовиться у повідомленні.

Батьки зізнаються, що не вагалися, як назвати хлопчика. Розповідають, що малюк практично сам вибрав це ім’я. Подружжя каже, що дитину їм подарував Бог.

Головна мрія батьків – аби їхній син ріс під мирним небом.

Про вагітність Тетяна дізналася у квітні 2022 року. Початку повномасштабного вторгнення жінка злякалася, однак вирішила, що без чоловіка нікуди не поїде. Тепер вони не можуть натішитися народженню сина.

Редакція 24 каналу вітає батьків з народженням малюка. Нехай росте щасливим під мирним небом.

У перший день року у Києві народилась трійня

Департамент охорони здоров'я міста Києва повідомив, що у перший день 2023 року у Києві народилася трійня. Малюків назвали Матвій, Богдан та Владислав.

Загалом 1 січня в українській столиці народилася 31 дитинка – 12 хлопчиків і 19 дівчаток.