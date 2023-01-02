У перший день нового року в українській столиці на світ з'явилося 12 маленьких українців та 19 маленьких українок. Бажаємо їм щасливого дитинства під мирним небом.
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Також дуже добрий знак, що 1 січня народилась трійня. Хлопчиків назвали Матвій, Богдан та Владислав.
З Новим роком! Життя триває! У перший день 2023 в столичних пологових народилася 31 дитинка – 12 хлопчиків і 19 дівчаток. І одразу добрий знак – трійня! Три козаки Матвій, Богдан та Владислав,
– мовиться у повідомленні.
У Києві 1 січня народилася трійня / Департамент охорони здоров'я міста Києва
Малюків назвали Матвій, Богдан та Владислав / Департамент охорони здоров'я міста Києва
На Миколаївщині дівчинка народилася на самісінький Новий рік
- Через погодні умови у Миколаївській області швидка, яка везла майбутню маму до лікарні, застрягла у багнюці. Доки автомобіль намагалися витягнути, у жінки почалися пологи. Медсестра, яка перебувала у швидкій, за допомогою Skype встановила зв'язок з акушеркою.
- Маленька українка з'явилася на світ на самісінький Новий рік.