Щоб автомобіль вибрався з пастки, на допомогу відправили й ДСНС. Трапилося це ввечері 31 грудня в селі Бузьке Миколаївської області.

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Дівчинка народилася на Новий рік

Поки автомобіль намагалися витягнути з бруду, жінка почала народжувати. У цей час поруч з нею була медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, яка й прийняла пологи, а також за допомогою Skype вдалося встановити зв'язок з акушеркою Новоодеської ЦРЛ Тетяною Любенко.

Уже близько опівночі, на самісінький Новий рік, на світ з'явилась дівчинка.

Вітаємо нових Українців в новому Переможному році! А мамам та всім родинам бажаємо здоров'я та миру,

– написав Віталій Кім.

Також він зазначив, що загалом у перший день 2023 року в Миколаївській області народились 12 діток: 5 дівчаток та 7 хлопчиків.