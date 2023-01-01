Чтобы автомобиль выбрался из ловушки, на помощь отправили и ГСЧС. Произошло это вечером 31 декабря в селе Бугское Николаевской области.

Достойно внимания Помогают дышать вручную: как врачи без света спасают младенцев в Харьковской области

Девочка родилась на Новый год

Пока автомобиль пытались вытащить из грязи, женщина стала рожать. В это время рядом с ней была медсестра Бугской больницы Лилия Сухорская, которая и приняла роды, а также с помощью Skype удалось установить связь с акушеркой Новоодесской ЦРБ Татьяной Любенко.

Уже около полуночи, на сам Новый год, на свет появилась девочка.

Поздравляем новых Украинцев в новом Победном году! А мамам и всем семьям желаем здоровья и мира,

– написал Виталий Ким.

Также он отметил, что всего в первый день 2023 года в Николаевской области родились 12 детей: 5 девочек и 7 мальчиков.