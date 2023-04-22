В Виннице родители попросили знакомую присмотреть за младенцем: она отдала мертвое тело
Источник:Национальная полиция
В Винницкой области полицейские задержали женщину, которая подозревается в причастности к смерти младенца. Судебно-медицинская экспертиза установила насильственную смерть малыша.
19 апреля в полицию поступило сообщение от 35-летней жительницы Винницы о том, что умер ее младенец. Она оставила его на несколько дней своей знакомой, чтобы она присмотрела за ним.
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Женщина уронила ребенка на асфальт
Полиция установила, что 17 апреля родители младенца предоставили для ухода за своим ребенком знакомой, 33-летней жительнице города Винница. На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина не удержала малыша и уронила на асфальт. Ребенок получил тяжелые травмы, ставшие причиной смерти. Через несколько дней, 19 апреля, женщина передала тело мальчика матери.
Судебно-медицинская экспертиза установила насильственную смерть ребенка.
Женщину уже задержали
20 апреля работники Отдела полиции №2 Винницкого районного управления полиции задержали 33-летнюю женщину. Ее поместили в изолятор временного содержания. Сейчас ей выбирают меру пресечения.
Следователи сообщили ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины – убийство по неосторожности. Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Тем временем в Киевской области продолжается еще одно жуткое дело. В суд направили обвинительный акт в отношении матери и ее сожителя, которые насиловали и развращали своих детей:
- 29-летняя жительница Броварщины вместе со своим гражданским мужем на протяжении длительного времени морили голодом, подвергали пыткам и совершали сексуальное насилие над своими детьми.
- Женщина ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством. В общей сложности правоохранители зафиксировали 36 эпизодов преступлений.
- У семьи не было денег на туалетную бумагу, поэтому это делали тряпками. Кроме того, эти клочки ткани детям запихивали в рот, когда их насиловали. Правоохранители подчеркнули, что в настоящее время жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает.
- Об аморальных преступлениях пары узнали случайно. Еще летом 2022 года детей изъяли из семьи из-за того, что они жили в антисанитарии, плохих условиях и без надлежащего ухода. Впоследствии приемные родители поняли, что это только верхушка айсберга по поведению и разговорам травмированных детей и обратились в полицию, которая проверила все факты.
- За совершенное горе-родителям грозит до 15 лет лишения свободы.