У Вінниці батьки попросили знайому приглянути за немовлям: вона віддала мертве тіло

У Вінницькій області поліцейські затримали жінку, яка підозрюється у причетності до смерті немовляти. Судово-медична експертиза встановила насильницьку смерть малюка.

19 квітня до поліції надійшло повідомлення від 35-річної жительки Вінниці про те, що померло її немовля. Вона залишила його на кілька днів своїй знайомій, щоб та приглянула за ним.

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Жінка впустила дитину на асфальт

Поліція встановила, що 17 квітня батьки немовляти надали для догляду свою дитину знайомій, 33-річній жительці міста Вінниця. Наступного дня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, жінка не втримала малюка та впустила асфальт. Дитина отримала важкі травми, які стали причиною смерті. За кілька днів, 19 квітня, жінка передала тіло хлопчика матері.

Судово-медична експертиза встановила насильницьку смерть дитини.

Жінку вже затримали

20 квітня працівники Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції затримали 33-річну жінку. Її помістили в ізолятор тимчасового тримання. Наразі їй обирають запобіжний захід.

Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність. Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.