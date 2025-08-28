В российском Забайкалье умер мужчина, который ранее потерял на войне в Украине брата, а позже мать. Родственнику оккупанта было 28 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Почему умер сын Ольги Шариповой?

В городе Балей, расположенном на Забайкалье, 27 августа остановилось сердце сына россиянки Ольги Шариповой, которая стала известна после того, как умерла на могиле другого сына, который погиб на войне.

Мужчина был старшим сыном в семье Шариповой. После похорон матери у него обострилась язва желудка. Когда он находился у родственников, ему внезапно стало плохо.

По неизвестным причинам медики отказались приехать на вызов. Больной должен был ждать прибытия фельдшера. Однако соседи семьи поделились, что выжить мужчина не смог и умер через некоторое время.

Как умерла россиянка Ольга Шарипова на могиле своего сына-оккупанта?