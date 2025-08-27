Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 60 отдельную механизированную Ингулецкую бригаду.

Смотрите также В России взорвался трубопровод, который поставлял нефтепродукты в Москву, – источник

Какое событие сняли защитники?

На кадрах видно, как российский оккупант пытается осуществить выстрел из РПГ, уперев оружие себе в плечо. Впрочем, в результате он покалечил сам себя.

"Гениальность" оккупантов: смотрите видео 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады

Так выглядит "гениальность" русни: взял РПГ, упер себе в плечо и выстрелил. Хотел воевать – в результате сам себя отправил в категорию "300". Что ж, сами себя уничтожают. Самая эффективная тактика их армии,

– прокомментировали украинские военные.

За событием наблюдало подразделение 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Какие проблемы имеют россияне на фронте?