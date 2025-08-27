Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 60 отдельную механизированную Ингулецкую бригаду.
Смотрите также В России взорвался трубопровод, который поставлял нефтепродукты в Москву, – источник
Какое событие сняли защитники?
На кадрах видно, как российский оккупант пытается осуществить выстрел из РПГ, уперев оружие себе в плечо. Впрочем, в результате он покалечил сам себя.
"Гениальность" оккупантов: смотрите видео 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады
Так выглядит "гениальность" русни: взял РПГ, упер себе в плечо и выстрелил. Хотел воевать – в результате сам себя отправил в категорию "300". Что ж, сами себя уничтожают. Самая эффективная тактика их армии,
– прокомментировали украинские военные.
За событием наблюдало подразделение 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Какие проблемы имеют россияне на фронте?
По состоянию на утро 27 августа общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 078 000 бойцов. За сутки защитники ликвидировали 920 российских захватчиков и уничтожили 359 единиц вражеской техники и вооружения.
Операторы БпЛА "Фурия" из батареи управления артиллерийской разведки 47 ОМБр "Магура" во взаимодействии с Воздушными силами уничтожили пункт управления БпЛА противника.
Бойцы ССО провели специальные действия в оккупированном Крыму. В результате выведены из строя объекты логистики России, которые обеспечивают функционирование и боевое снабжение захватчиков.