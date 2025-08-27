Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 60 окрему механізовану Інгулецьку бригаду.

Яку подію зафільмували захисники?

На кадрах видно, як російський окупант намагається здійснити постріл з РПГ, уперши зброю собі в плече. Втім, у результаті він покалічив сам себе.

"Геніальність" окупантів: дивіться відео 60 окремої механізованої Інгулецької бригади

Отак виглядає "геніальність" русні: взяв РПГ, упер собі в плече й вистрілив. Хотів воювати – в результаті сам себе відправив у категорію "300". Що ж, самі себе нищать. Найефективніша тактика їхньої армії,

– прокоментували українські військові.

За подією спостерігав підрозділ 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Які проблеми мають росіяни на фронті?