Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники в ГУР.

К теме В Ростове-на-Дону ночью раздавались взрывы, также громко было в области: какие последствия

Что известно о взрыве на нефтепроводе "Рязань – Москва"?

Как отмечают собеседники в Главном управлении разведки, после появления сообщений в пабликах города Рязань о сильном "хлопке" на отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар. Уже через несколько часов россияне стянули автомобили экстренных служб для ликвидации возгорания.

По словам местных жителей, в районе села Божатково железнодорожного района города Рязань находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия взрыва и пожара.

Сообщается, что эта магистраль с 2018 года была перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией "Транснефть", которая обеспечивает армию государства-агрессора.

По информации ГУР МО, в результате происшествия транспортировки нефтепродуктов в Москву остановлено на неопределенный срок, а представители "Транснефти" подсчитывают убытки.