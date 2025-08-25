Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
Новошахтинский НПЗ пылает уже несколько дней
Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины в ночь на 21 августа поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. В результате удара на территории завода раздались мощные взрывы.
Впоследствии данные спутникового сервиса NASA FIRMS подтвердили возникновение масштабного пожара в районе резервуарного парка. По состоянию на 25 августа пожар еще не потушили.
Последствия успешной атаки на завод в России также изображены на спутниковых снимках, которые опубликовали Dnipro Osint.
Обновленные спутниковые снимки / Фото из телеграмма Dnipro Osint
Что известно об этом НПЗ?
Новошахтинский НПЗ – один из крупнейших на юге России. Его проектная мощность достигает до 7,5 миллионов тонн нефти в год. Вместимость резервуарного парка превышает 210 тысяч кубометров.
Завод поставляет дизельное топливо и авиационный керосин для российской армии. Эти виды топлива являются критически важными для работы военной техники, танков, бронемашин и авиации.
Расположение НПЗ вблизи украинской границы делает его стратегически важным для российской военной логистики.
Источник: руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Какие последствия атак ожидают Россию?
Украина продолжает атаку дронами по России. Одна из таких привела к значительному снижению мощности реактора на одной из крупнейших российских АЭС. После ударов по НПЗ в России выросли цены на нефть.
Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы существенно снижают их производительность, создавая конкуренцию за нефтепродукты среди военных, аграриев и других потребителей.
Кроме того, Украина бьет по железнодорожным узлам. Это еще больше усложняет процесс российской логистики, повышая эффективность атак на НПЗ.