Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Новошахтинский НПЗ пылает уже несколько дней

Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины в ночь на 21 августа поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. В результате удара на территории завода раздались мощные взрывы.

Впоследствии данные спутникового сервиса NASA FIRMS подтвердили возникновение масштабного пожара в районе резервуарного парка. По состоянию на 25 августа пожар еще не потушили.

НПЗ в Ростовской области пылает 5 дней подряд: смотрите видео

Последствия успешной атаки на завод в России также изображены на спутниковых снимках, которые опубликовали Dnipro Osint.

Обновленные спутниковые снимки / Фото из телеграмма Dnipro Osint

Что известно об этом НПЗ?

Новошахтинский НПЗ – один из крупнейших на юге России. Его проектная мощность достигает до 7,5 миллионов тонн нефти в год. Вместимость резервуарного парка превышает 210 тысяч кубометров.

Завод поставляет дизельное топливо и авиационный керосин для российской армии. Эти виды топлива являются критически важными для работы военной техники, танков, бронемашин и авиации.

Расположение НПЗ вблизи украинской границы делает его стратегически важным для российской военной логистики.



Источник: руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Какие последствия атак ожидают Россию?