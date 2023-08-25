Бросила на глубину, держала под водой: в Ровенской области женщина призналась, что убила сыновей

В Ровненской области горе-мать подозревают в убийстве своих детей - двух мальчиков-братьев 5 и 7 лет. Женщина вероятнее всего утопила сыновей. Подозреваемую задержали, в содеянном она призналась.

В областной полиции и прокуратуре рассказали детали трагедии, произошедшей в селе Сопачев. Одного сына она утопила собственноручно, а другого сбросила на глубину с помоста.

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"Стояла и созерцала неизбежность утопления": ужасающие детали трагедии

Преступление женщина совершила около 11:00 в среду, 23 августа. Тогда 42-летняя жительница Варашского района пошла купаться на местный карьер в селе Сопачев с двумя сыновьями.

Установлено, что старшего сына с применением физического принуждения погрузила в воду и удерживала его в таком положении до момента прекращения им сопротивления. Выйдя на берег, взяла за руку младшего сына и повела его к деревянному помосту, под которым была значительная глубина, и толкнула в воду, зная, что тот не умеет плавать. При этом, стояла на том же помосте и созерцала неизбежность утопления,

– говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе полиции Ровненщины сообщили, что вскоре к водоему прибежал 37-летний отец: одного из сыновей он сумел достать своими силами. Реанимационные мероприятия не принесли результата – мальчик умер. Второго ребенка достали водолазы.

С женщиной общались следователи с привлечением профильных специалистов. В совершенном она призналась.

Что известно о семье

24 августа женщине вручили подозрение по статье 115 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное убийство двоих детей). Ей грозит минимум 15 лет заключения, а максимально – пожизненное лишение свободы. В настоящее время она находится в СИЗО.

Староста села Сергей Бойко, который помогал реанимировать ребенка, сообщил, что женщина выглядела неадекватной, пишет Суспильное.

"Она сидела, тупо улыбалась. Видно, что поехала крыша. Мы ее просили: скажи, где второй сын? Она не говорила сначала. Потом нам сказала, что она бросила его дальше", — рассказал мужчина.

До декабря 2022 года подозреваемая работала учительницей английского языка. Директор школы рассказал, что она уволилась по собственному желанию, объяснив, что она "не может работать и что у нее нет сил со всем этим справляться".

Ее сыновья, Михаил и Даниил, этой осенью должны были идти в первый класс.