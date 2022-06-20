Жестокое убийство 2 девушек в Киеве в новогоднюю ночь: обвиняемым объявили приговор

Мужчина и женщина, обвиненные в жестоком убийстве двух девушек в Киеве в январе 2020 года, получили судебные приговоры.

В ведомстве отметили, что мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, его сообщницу – к 13 годам лишения свободы. Преступники уже находятся под стражей.

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Как преступники совершили двойное убийство

Следствие установило, что накануне преступления осужденный мужчина и его сообщница сняли в аренду квартиру на Новый год. Они должны жить в ней несколько дней, это было однокомнатное жилье на Подоле. Преступники пригласили якобы для совместного отдыха двух девушек 2000 и 2003 годов рождения. В силу молодого возраста и отсутствия жизненного опыта девочки согласились на предложение.

В квартире осужденные напали на молодых девушек, потому что у них были мобильные телефоны, недорогие украшения и деньги. Девушки начали сопротивляться и во время этого убийцы нанесли ножом 19-летней девушке 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку, и не менее 28 целенаправленных ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ран обе девушки скончались на месте.

3 января подозреваемые преждевременно съехали из квартиры и 4 января владелица дома нашла убитых девушек на балконе. 6 января убийц был задержан на железнодорожном вокзале в Одессе.

Также правоохранители установили, что 28 декабря 2019 осуждении напали на еще одного жителя столицы. СМИ установили имена преступников – ранее судимый Сергей Ксендзик и его сообщница – Елизавета Бершацкая.

Убийство в Турции

В конце мая в турецком курортном городе Анталии произошло другое резонансное убийство . Муж жестоко зарезал двоих своих детей и ранил жену. Погибшему мальчику было всего 4 года. Его убитой сестренке – 6 лет. Между 38-летним украинцем и его женой разгорелась ссора. Мужчина схватил нож и ранил женщину. А потом убил детей. Женщина сумела укрыться в ванной. Ее крики услышали и вызвали полицию.

Когда стражи порядка прибыли на место трагедии, они увидели мужчину, который сидел рядом с телами убитых детей. Его уже задержали. Раненую жену госпитализировали в местную больницу.

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