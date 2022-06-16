Соответствующую информацию сообщили в общественной организации Дом4824. Инцидент произошел 13 июня в публичном месте Ивано-Франковска.

Читайте также Добивался 12-летней девочки: в Днепре совершили самосуд над подростком

Девушка защитилась от приставаний и едва сама не стала виноватой

В Ивано-Франковске девушка стояла в очереди в банкомат. Какой-то мужчина, стоявший позади, задрал ей платье и начал лапать.

Девушка не растерялась, отреагировала и сломала мужу нос (потому что имела навыки самообороны). Потом прибежала его женщина, собрались продавщице с проклятиями в сторону девушки, прибыл патруль и, никто ей не поверил,

– сообщили в организации.

Не поверили девушке потому, что мужчина выглядел прилично, был одет в костюм и был женат.

"Если бы не камеры наблюдения в ТЦ, показавшие реальную ситуацию, то на девушку бы написали заявление! Это не ок!", - сообщили в организации.

Там также напомнили, что в таких ситуациях нужно:

вызвать полицию по номеру 102, чтобы зафиксировать инцидент;

при необходимости обратиться в медицинское учреждение для оказания медицинской или психологической помощи;

также можно обратиться на горячую линию бесплатной правовой помощи по номеру 0 800 213 103.

Кратко о подобных инцидентах в Украине

В январе в Днепре пьяный подросток стал приставать к 12-летней девочке. За такие действия его впоследствии проучили небезразличные граждане. Люди сначала облили его зеленкой и провели "воспитательную работу". Впоследствии заставили публично извиняться за камеру и опубликовали видео в сети. После этого некоторые узнали подростка и объяснили, что ему 16 лет, он сирота, которого воспитывает бабушка.

В конце мая Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговоров российского оккупанта с женщиной. В том числе и рассказала, что русские солдаты насилуют даже своих граждан . В частности говорилось об инциденте, когда 15 солдат издевались над девушкой под русским Белгородом.

К сожалению, известно сотни случаев изнасилований, совершаемых российскими военными на Украинской земле. В частности, россияне цинично издеваются над женщинами , детьми и даже мужчинами.

Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова рассказала, что вскоре за изнасилование будут судить российского оккупанта. Уже есть уголовное дело против русского военного Михаила Романова. Последние совершал бесчеловечные зверства в Киевской области. В частности, он пьяный убил мужчину и насиловал его женщину . Угрожал женщине расправой над ребенком, который был возле нее.

Смотрите также – во Львове открыли выставку с историями женщин, подвергшихся притязаниям: видео