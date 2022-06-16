Відповідну інформацію повідомили в громадській організації Дом4824. Інцидент трапився 13 червня у публічному місці Івано-Франківська.

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Дівчина захистилась від приставань та ледь сама не стала винною

У Івано-Франківську дівчина стояла в черзі до банкомата. Якийсь чоловік, що стояв позаду, задер їй плаття та почав лапати.

Дівчина не розгубилась, відреагувала і зламала чолов'язі ніс (бо мала навички самооборони). Потім прибігла його жінка, зібрались продавчині з прокльонами в бік дівчини, прибув патруль і, ніхто їй не повірив,

– повідомили в організації.

Не повірили дівчині тому, що чоловік мав пристойний вигляд, був одягнений в костюм та був одружений.

"Якби не камери спостереження в ТЦ, які показали реальну ситуацію, то на дівчину написали б заяву! Це не ок!", – повідомили в організації.

Там також пригадали, що у таких ситуаціях треба:

викликати поліцію за номером 102, щоб зафіксувати інцидент;

за потреби звернутись в медичний заклад для надання медичної чи психологічної допомоги;

також можна звернутись на гарячу лінії безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103.

Коротко про подібні інциденти в Україні

У січні в Дніпрі п'яний підліток почав приставати до 12-річної дівчинки. За такі дії його згодом провчили небайдужі громадяни. Люди спершу облили його зеленкою та провели "виховну роботу". Згодом змусили публічно вибачатися на камеру та опублікували відео в мережі. Після цього дехто впізнав підлітка та пояснив, що йому 16 років, він сирота, якого виховує бабуся.

Наприкінці травня Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмов російського окупанта з жінкою. Зокрема та розповіла, що російські солдати ґвалтують навіть своїх громадян. Зокрема мовилось про інцидент, коли 15 солдатів знущалися з дівчини під російським Бєлгородом.

На жаль, відомо сотні випадків ґвалтувань, які здійснюють російські військові на Українській землі. Зокрема росіяни цинічно знущаються над жінками, дітьми та навіть чоловіками.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що невдовзі за ґвалтування судитимуть російського окупанта. Вже є кримінальна справа проти російського військового Михайла Романова. Останній здійснював нелюдські звірства у Київській області. Зокрема він п'яний вбив чоловіка та ґвалтував його жінку. Погрожував жінці розправою над дитиною, яка була біля неї.

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