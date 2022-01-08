У соцмережах оприлюднили відео з самосудом над підлітком у Дніпрі. Місцеві жителі провчили хлопця за сексуальні домагання до 12-річної дівчинки.

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Домагання в Дніпрі

За попередньою інформацією, неповнолітній дніпрянин напився 6 січня. У нетверезому стані він почав чіплятися до молодшої дівчини на вулиці Радистів.

На щастя, потерпілій вдалося втекти. Однак у поліцію вона після цього не зверталася.

Самосуд над дніпрянином

Небайдужі жителі Дніпра вирішили провчити підлітка. Увесь процес вони знімали на відео.

Спершу громадяни облили хлопця зеленкою та провели "виховну роботу". Згодом змусили публічно вибачатися.

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У відеоролику дніпрянин назвав своє повне ім’я та прізвище. Він розповів, що приставав до дівчини і закликав не повторювати його помилок.

Нікому не раджу так робити, тому що всім буде покарання,

– зазначив підліток.

Дехто з користувачів соцмереж нібито впізнав героя відеоролика. За неперевіреною інформацією, йому 16 років. Хлопець сирота, якого виховує бабуся.