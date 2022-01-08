В соцсетях обнародовали видео с самосудом над подростком в Днепре. Местные жители проучили парня за сексуальные домогательства к 12-летней девочке.
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Домогательства в Днепре
По предварительной информации, несовершеннолетний днепрянин напился 6 января. В нетрезвом состоянии он начал приставать к младшей девушке на улице Радистов.
К счастью, потерпевшей удалось скрыться. Однако в полицию она не обращалась.
Самосуд над днепрянином
Неравнодушные жители Днепра решили проучить подростка. Весь процесс они снимали на видео.
Сначала граждане облили парня зеленкой и провели "воспитательную работу". Впоследствии заставили публично извиняться.
Подросток домогался к девушке в Днепре и поплатился: смотрите видео
В видеоролике днепрянин назвал свое полное имя и фамилию. Он рассказал, что приставал к девушке и призывал не повторять его ошибок.
Никому не советую так делать, потому что всем будет наказание,
– отметил подросток.
Некоторые из пользователей соцсетей якобы узнали героя видеоролика. По непроверенной информации, ему 16 лет. Парень сирота, которого воспитывает бабушка.