Жестокость террористов не знает границ: Денисова рассказала, как оккупанты насиловали детей
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что новые ошеломляющие свидетельства жестокости российской армии продолжают поступать.
Эти террористы нарушают все возможные статьи Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, в частности, об изнасиловании. Палачи российской армии совершают сексуальное насилие даже над детьми.
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Бесчеловечные поступки рашистов
- Девочка, 14 лет. Буча. Ее изнасиловали 5 мужчин-оккупантов. Сейчас она беременна.
- Мальчик 11 лет. Буча. Его изнасиловали на глазах у мамы. Саму женщину привязали к стулу, чтобы смотрела, как издеваются над ее сыном.
- Женщина 20 лет. Ирпень. Трое орков ее насиловали "во все возможные места".
Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты,
– прокомментировала Денисова.
Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине.
Рашистские оккупанты должны понести строжайшую ответственность.Внимание! Изнасилования строго заспрещены статьей 27 Женевской конвенции с 1949 года.
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