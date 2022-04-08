Жестокость террористов не знает границ: Денисова рассказала, как оккупанты насиловали детей

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что новые ошеломляющие свидетельства жестокости российской армии продолжают поступать.

Эти террористы нарушают все возможные статьи Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, в частности, об изнасиловании. Палачи российской армии совершают сексуальное насилие даже над детьми.

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Бесчеловечные поступки рашистов

Девочка, 14 лет. Буча. Ее изнасиловали 5 мужчин-оккупантов. Сейчас она беременна.

Мальчик 11 лет. Буча. Его изнасиловали на глазах у мамы. Саму женщину привязали к стулу, чтобы смотрела, как издеваются над ее сыном.

Женщина 20 лет. Ирпень. Трое орков ее насиловали "во все возможные места".

Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты,

– прокомментировала Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине.

Рашистские оккупанты должны понести строжайшую ответственность.

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Изнасилования строго заспрещены статьей 27 Женевской конвенции с 1949 года.