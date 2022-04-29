Жители Киевщины сотрудничали с оккупантами и даже по их приказу убивали односельчан

В селе Залесье Броварского района во время российской оккупации двое жителей помогали захватчикам. Теперь они предстанут перед судом.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора 29 апреля. Отметили, что люди получили от рашистов военную экипировку, амуницию и оружие с боекомплектом.

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Что совершали предатели

Коллаборанты производили разведку и патрулировали населенные пункты Броварского района. Предатели даже проверяли документы у своих земляков.

Они запугивали население и 11 марта расстреляли из автоматической двух мирных жителей из поселка Великая Дымерка. Люди получили смертельные ранения.

Еще один случай с коллаборантами

В Запорожской области, в Мелитополе, россияне захватили краеведческий музей. Накануне коллаборанты рассказали им, что там хранят скифское золото.

Речь идет о бесценных экспонатах с IV века до нашей эры. Археологи нашли это золото примерно 70 лет назад в Мелитопольском кургане.

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