Однако теперь, как сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, дело за правоохранителями.

Важно СБУ задержала депутата-коллаборанта и ликвидировала сети информаторов и корректировщиков

Именно от правоохранительных органов, в частности, полиции и Генеральной прокуратуры зависит то, насколько эффективными будут законопроекты. Как пояснил Стефанчук, полицейские должны находить составы преступления и совершать все действия в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом.

Я думаю, что первые дела, наверное, уже возбуждены и внесены в реестр. Но наверняка эту информацию следует получить у органов правопорядка. Верховная Рада сделала свою часть работы – мы внесли такое преступление как коллаборационизм в Уголовный кодекс Украины,

– отметил он.

По словам спикера Совета, если законопроекты будут неэффективными, нужно будет выяснять причины.

Что ждет коллаборационистов после войны

Ранее Руслан Стефанчук сказал, что парламент работает над тем, чтобы коллаборационизма в Украине больше не было. И народные избранники делают все возможное, чтобы поставить предохранители на будущее.

Лично мое мнение, что больше такого всепрощения быть не может. Потому что люди, совершившие конкретные преступления против государства, они должны нести не какую-либо эфемерную политическую ответственность, а конкретную юридическую,

– подчеркнул он.