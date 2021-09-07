В Житомире девочка-подросток погибла, защищая мать от преступника: подробности от СМИ

Полиция устанавливает обстоятельства двойного убийства в Житомире. 36-летняя житомирянка и ее 13-летняя дочь погибли в результате действий злоумышленника, который залез в их квартиру.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджег квартиру. Тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти в многоэтажке обнаружили спасатели, которые тушили пожар.

Подробнее В Житомире убили молодую мать с дочерью, а квартиру подожгли

После этого на место происшествия выехали следственно-оперативные группы. При осмотре тел погибших специалисты зафиксировали ранения. Соответствующие сведения уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве.

Нападавший не знал своих жертв

Впоследствии правоохранители задержали 22-летнего парня по подозрению в двойном убийстве и поджоге квартиры. Он признался в преступлении. Злоумышленник пояснил, что не намеревался никого убивать. Мол, просто запланировал ограбление. С жертвами он знакомым не был.

В тот вечер он просто пошел за женщиной в квартиру, поскольку предположил, что она будет крепко спать, поскольку может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Хозяйка возвращалась домой поздно вечером, перед тем отдыхала с друзьями в кафе. Правоохранителям подозреваемый рассказал, что она не закрыла дверь в квартиру перед тем, как лечь.

13-летняя дочь защищала маму

Как отметил начальник Житомирской полиции Артем Лисогор, преступник понимал, что женщина сама дома. Он ее отслеживал и готовился к преступлению. Когда зашел в квартиру, увидел, что она спит и начал собирать драгоценности.

Сначала проснулся ребенок, потом женщина. Пока еще выясняется, что именно было в квартире. В комнате, где спала женщина, высыпал ее вещи и поджег,

– добавил Лисогор.

Дочь проснулась и пыталась остановить преступника, в руках которого увидела нож. Чтобы защитить маму, она ударила парня в спину. В ответ тот нанес обоим удары ножом, собрал драгоценности, совершил поджог и скрылся на автомобиле хозяйки.

"Я хотел просто вынести драгоценности. Убивать не планировал. Насколько я знал, там была только одна пьяная женщина. Ребенок нанес мне по спине ножевое ранение", – заявил подозреваемый.