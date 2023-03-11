Мать игнорировала: в Житомирской области отец год насиловал родную дочь

В Житомирской области засудили мужчину, который развращал и насиловал свою дочь. Развратные действия длились в течение года.

Пострадавшей девочке – всего 12 лет. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы.

Важно Началось, когда ребенку было 7 лет: житель Львовщины годами насиловал девочку

В Житомирской области отец год насиловал родную дочь

Так, родной отец насиловал и развращал свою 12-летнюю дочь в течение года. Девочка неоднократно жаловалась на это маме, но та игнорировала.

Сексуальное насилие подавляло эмоциональное состояние ребенка, на что обратил внимание школьный психолог. После откровенного разговора с ученицей работники учебного заведения вызвали правоохранителей,

– отметили в прокуратуре.

Что сейчас с пострадавшей девочкой

В настоящее время идет рассмотрение дела о лишении обоих горе-родителей родительских прав. Пострадавшего ребенка и ее родную сестру на воспитание взяла приемная семья.

Что грозит педофилу

Мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. До вступления приговора в действие злоумышленник будет находиться под стражей.

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