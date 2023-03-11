Мать игнорировала: в Житомирской области отец год насиловал родную дочь
Источник:Житомирская областная прокуратура
В Житомирской области засудили мужчину, который развращал и насиловал свою дочь. Развратные действия длились в течение года.
Пострадавшей девочке – всего 12 лет. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы.
Важно Началось, когда ребенку было 7 лет: житель Львовщины годами насиловал девочку
В Житомирской области отец год насиловал родную дочь
Так, родной отец насиловал и развращал свою 12-летнюю дочь в течение года. Девочка неоднократно жаловалась на это маме, но та игнорировала.
Сексуальное насилие подавляло эмоциональное состояние ребенка, на что обратил внимание школьный психолог. После откровенного разговора с ученицей работники учебного заведения вызвали правоохранителей,
– отметили в прокуратуре.
Что сейчас с пострадавшей девочкой
В настоящее время идет рассмотрение дела о лишении обоих горе-родителей родительских прав. Пострадавшего ребенка и ее родную сестру на воспитание взяла приемная семья.
Что грозит педофилу
Мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. До вступления приговора в действие злоумышленник будет находиться под стражей.
Другие подобные случаи
- Во Львовской области 38-летний мужчина годами насиловал маленькую девочку. Все началось, когда ребенку было всего 7 лет.
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- Напомним, что в августе 2016 года в поселке Лощиновка Измаильского района Одесской области в одном из заброшенных домов нашли мертвой 8-летнюю девочку. Позже оказалось, что перед смертью ребенка изнасиловали.