Журнал Time посвятил обложку и статью Валерию Залужному

Издание Time посвятило обложку и статью главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Главнокомандующий заявил, что готовится к долгой борьбе.

В статье говорится, что Валерий Залужный – один из многих украинцев, отвечающий за мужество и прогресс украинской армии. Он стал вторым "лицом войны" после президента Владимира Зеленского и может сыграть важную роль в истории этой войны.

К теме Уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно или по мобилизации, – Залужный

Новый выпуск журнала выйдет в продажу 10 октября и будет называться "Генерал: Валерий Залужный и украинский путь войны".

Выпуск будет содержать статью о Залужном под названием Inside the Ukrainian Counterstrike That Turned the Tide of the War ("Внутри украинского контрудара, изменившего ход войны").

Залужный сразу серьезно относился к угрозе

Издание отмечает, что Залужный входит в новое поколение украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решение командирам на местах. А его упорная подготовка в преддверии вторжения и разумная тактика боя в начале войны помогли нации отбить атаку россиян.

Залужный оказался тем военным разумом, который нужен был его стране. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к инициативе на поле боя против россиян,

– так для TIME описал своего коллегу генерал США Марк Милли.

В отличие от Зеленского, который скептически относился к отчетам разведки о неизбежности массового российского вторжения, Залужный считал это вопросом времени, так что с приходом на высокую должность начал внедрять изменения, чтобы офицеры имели право открывать ответный огонь без разрешения старшего командования.

В начале февраля Залужный требовал от командиров серьезного отношения к военным учениям. 24 февраля, когда началось вторжение, у генерала были две стратегические цели по защите Украины.

Запах войны нельзя перепутать – и он уже ощущался в воздухе. Я боялся, что мы потеряем эффект неожиданности. Нужно было, чтобы противник думал, что мы все на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и публикуем сообщения в фейсбуке,

– рассказал главнокомандующий.

Главнокомандующий также рассказал, что Украина не могла допустить, чтобы россияне взяли Киев. Поэтому целью было позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу.

На шестой день вторжения Залужный пришел к выводу, что это работает.

Главнокомандующий готовится к долгой борьбе

В статье говорится, что Залужного удивил тот факт, что столкнувшись с сопротивлением и логистическими проблемами, враг не отступал и не переходил к другому подходу.

Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали наиболее устраивавший меня сценарий,

– отметил Залужный и подчеркнул, что Украина будет биться до последнего.

В статье также упоминается молниеносное контрнаступление в Харьковской области. По мнению Time, именно на этот успех ответил "частичной мобилизацией" владимир путин.

Однако операции на юге Украины продвигаются медленно. С приближением зимы Киев должен быть осторожным. Кроме того, приближающийся энергетический кризис может подорвать военную поддержку Запада – россия уже сократила поставки газа в Европу с 40% до 9%.

Со своей стороны, Залужный готовится к долгой и кровавой борьбе.

Зная, что я знаю о россиянах, наша победа не будет окончательной. Наша победа позволит перевести дыхание и подготовиться к следующей войне,

– сказал он Time.

Time ранее посвятил обложку номера и статью:

в апреле президенту Украины Владимиру Зеленскому.

в июле первой леди Украины Елене Зеленской.

К теме – Залужный повернулся лицом к волонтерам: смотреть видео