Журналисты установили российского оккупанта, укравшего телефон у 10-летней Иванки из Тростянца

Недавно украинцы обсуждали историю 10-летней Иванки, у которой российские оккупанты украли телефон. Позже украинские защитники нашли телефон у пленного россиянина и вернули его девочке.

Журналисты установили, кто именно этот вор детских телефонов и нашли его соцсети. Им оказался 19-летний Данил Агафонов, механик-водитель из Кантемировской дивизии.

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Предыстория:

Более месяца назад Иванка с семьей выезжала из города Тростянец в Сумскую область, который тогда был оккупирован россиянами. На блокпосту оккупанты отобрали телефон у ребенка. Мать девочки рассказала, что она сильно расстроилась и очень плакала из-за этого.

Позже воины 93 бригады "Холодный Яр" во время операции возле Тростянца взяли в плен механика-водителя из Кантемировской дивизии оккупантов. "Холоднояровцы" удивились, когда нашли у пленника красный мобильный телефон и повербанк со стразами. Пленный уверял, что это его вещи. Но защитники в это не поверили.

В контактах воины увидели украинские номера, подписанные "папочка" и "мамочка". Так они нашли родителей Иванки и вернули ребенку телефон.

Допрос оккупанта-вора: смотрите видео

Журналисты нашли пленника в социальных сетях

Благодаря бойцам журналисты идентифицировали вора-оккупанта и нашли его страницу "ВКонтакте". Его зовут Данил Агафонов. Хотя страница давно не обновлялась, но на ней сохранились картинки с оружием, машинами и пафосными пацанскими цитатами.

Несколько фото Агафонова журналисты увидели на странице его друга. Ребята с юных лет любили сигареты, алкоголь и фотографироваться с голым торсом.

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