Заговор против Путина: как долго осталось кровавому диктатору

В телеграмм-каналах пишут про возможность переворота в России, который возглавил бы министр обороны Сергей Шойгу.

С одной стороны, это выглядит совершенно произвольным предположением, основанным просто на имени Шойгу (и, видимо, том факте, что он изначально из другой, непутинской, команды). С другой - как правильно подсчитывали политэкономисты, в таких режимах, как русский, примерно половина всех смен власти - это именно верхушечные перевороты. Вовсе не случайно бывший премьер Медведев уже не первый раз выступает со супер-«ястребиными» заявлениям - очевидно, страх быть заподозренным в измене очень велик.

Важливо На всіх росіянах лежить відповідальність за пролиту українську кров та українські страждання

Исторические параллели

В России известный пример переворота: события 12 – 14 октября 1964 года, смещение премьера и первого секретаря правящей партии Хрущева. Ещё 11 октября ни один человек ни в узкой, ни в широкой элите не был против Хрущева. Но 13 октября на первом же заседании Политбюро, ключевого органа, в который входило два десятка высших руководителей страны, все собравшиеся выступили за смещение лидера с ключевых постов. По мемуарам понятно, что у заговора были инициаторы (второй секретарь партии Брежнев, руководство КГБ), но внешне он был «консенсусом».

Возможно ли такое – в какой-то день россияне узнают, что у страны новые руководители? (Хрущева, которые в последние годы был единоличным лидером, сменило коллективное руководство - только через десять лет одному из лидеров, Брежневу, удалось сосредоточить власть в одних руках.)

Ещё год назад я думал, что такой вариант невозможен – Путин слишком популярен среди "элиты" и, в случае смещения, будут выступления, которые могут вернуть его обратно наверх, как Чавеса в 2002 году. Но сейчас такой поддержки не видно – наоборот, наблюдается что-то типа ситуации 1964 года, когда сегодня все "за", но хотели бы смены.

Народ не важен

Надо заметить, что даже сильное недовольство лидером в элите может не кончиться ничем. Классический пример – гитлеровские генералы готовили военные перевороты с 1938 года, а к 1944-му, когда военное поражение было практически неизбежно, заговорщикам так или иначе сочувствовали чуть ли не все фельдмаршалы.

Тем не менее заговор, как попытка взять власть, оказался пшиком.

Поскольку речь идёт о возможности верхушечного переворота, что думают граждане в массе не так важно. В отсутствие независимой социологии уровень поддержки Путина в обществе неизвестен.

Но, главное, с учётом де факто военного положения – тотальной цензуры и политических репрессий - и не важен. Как и в СССР в 1964 году, те кто совершат переворот, получит контроль над тем же самым аппаратом подавления гражданских выступлений.

Проблемы для заговорщиков

Еще одним отличием от ситуации 1964 года является более острый кризис, в котором оказалась Россия из-за нападения на Украину.

Основная причина, почему военные и силовики могли бы поддержать заговор против Путина – это опасения военного поражения или, как минимум, продолжения тяжелых утрат, а также тяжелые экономические перспективы, связанные с де факто военным положением и санкциями.

То есть понятно, что перед теми, кто сменит Путина, кроме удержания и консолидации власти сразу встанут сложные дополнительные задачи – как остановить войну, минимизировать военные и геополитические потери, и на какие уступки и реформы пойти, чтобы началась отмена санкций и исправление экономического положения. В 1964 году таких проблем у нового руководства не было.

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