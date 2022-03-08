Змова проти Путіна: як довго залишилось кривавому диктатору

Зараз багато пишуть про можливість перевороту в Росії, який очолив би міністр оборони Сергій Шойгу.

З одного боку, це виглядає цілком довільним припущенням, заснованим просто на імені Шойгу (і, мабуть, той факт, що він походить з іншої, непутінської команди). З іншого – як правильно підраховували політекономісти, у таких режимах, як російський, приблизно половина всіх змін влади – це саме верхівкові перевороти. Зовсім не випадково колишній прем'єр Медведєв вже не вперше виступає із суперяструбиними заявами - очевидно, страх бути запідозреним у зраді дуже великий.

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Історичні паралелі

У Росії її відомий приклад перевороту: події 12 – 14 жовтня 1964 року, усунення прем'єра і першого секретаря правлячої партії Хрущова. Ще 11 жовтня жодна людина ні у вузькій, ні в широкій еліті не була проти Хрущова. Але 13 жовтня на першому ж засіданні Політбюро, ключового органу, до якого входило два десятки вищих керівників країни, всі, хто зібрався, виступили за усунення лідера з ключових постів. За мемуарами зрозуміло, що змова мала ініціаторів (другий секретар партії Брежнєв, керівництво КДБ), але зовні він був "консенсусом".

Чи можливо таке – якогось дня росіяни дізнаються, що в країни нові керівники? (Хрущова, які в останні роки був одноосібним лідером, змінило колективне керівництво – лише через десять років одному з лідерів, Брежнєву, вдалося зосередити владу в одних руках.) Ще рік тому я думав, що такий варіант неможливий – Путін надто популярний серед "еліти" і, у разі усунення, будуть виступи, які можуть повернути його назад нагору, як Чавеса у 2002 році. Але зараз такої підтримки не видно – навпаки, спостерігається щось на кшталт ситуації 1964 року, коли сьогодні всі "за", але хотіли б зміни.

Народ не важливий

Слід зазначити, що навіть сильне невдоволення лідером в еліті може не скінчитися нічим. Класичний приклад – гітлерівські генерали готували військові перевороти з 1938 року, а до 1944-го, коли військова поразка була практично неминучою, змовникам так чи інакше співчували чи не всі фельдмаршали. Проте, змова, як спроба взяти владу, виявилася пшиком.

Оскільки йдеться про можливість верхівкового перевороту, що думають громадяни у своїй масі, не так важливо.

За відсутності незалежної соціології рівень підтримки Путіна у суспільстві невідомий. Але, головне, з урахуванням, де-факто, військового становища – тотальної цензури та політичних репресій – і не важливий.

Як і в СРСР в 1964 році, той, хто зробить переворот, отримає контроль над тим самим апаратом придушення громадянських виступів.

Проблеми для змовників

Ще однією відмінністю від ситуації 1964 року є найгостріша криза, в якій опинилася Росія через напад на Україну.

Основна причина, чому військові та силовики могли б підтримати змову проти Путіна – це побоювання військової поразки або, як мінімум, продовження важких втрат, а також важкі економічні перспективи, пов'язані з, де-факто, військовим становищем і санкціями.

Тобто зрозуміло, що перед тими, хто змінить Путіна, окрім утримання та консолідації влади одразу постануть складні додаткові завдання – як зупинити війну, мінімізувавши військові та геополітичні втрати, і на які поступки та реформи піти, щоб розпочалося скасування санкцій та виправлення економічного становища.

1964-го таких проблем у нового керівництва не було.

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