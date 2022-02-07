Знак качества: в Ливии задержали партию гашиша с изображением Путина, – СМИ

В ливийском городе Эль-Мардж местные правоохранители сообщили о крупной партии гашиша. При этом наркоторговцы поразили творческим подходом – на каждую упаковку поместили портрет Владимира Путина.

Об этом сообщили в главном управлении уголовного розыска города Эль-Мардж. В полицию обратился местный житель, который наткнулся на странную находку.

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Партию гашиша нашли на берегу моря

Мужчина нашел на берегу моря много гашиша. В партии было сразу 323 бруска. На каждом из них – портрет российского президента Владимира Путина. В полиции предполагают, что ранее где-то в этом районе затонуло судно или лодка с контрабандным гашишем.

В пользу этой версии свидетельствует и предыдущая находка. Всего несколько дней назад на берегу городов Талмита и Бутраба нашли еще одну крупную партию, – правда, на этот раз без портрета Путина. Зато на гашише красовался колумбиец Пабло Эскобар.



Бруски "украсили" портретом Путина / Фото из твиттера libyalive218



Партию нашел местный житель / Фото из твиттера libyalive218

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