Знак качества: в Ливии задержали партию гашиша с изображением Путина, – СМИ

7 февраля 2022 , 14:08
Читати новину українською

Источник:

The Libya Observer

В ливийском городе Эль-Мардж местные правоохранители сообщили о крупной партии гашиша. При этом наркоторговцы поразили творческим подходом – на каждую упаковку поместили портрет Владимира Путина.

Об этом сообщили в главном управлении уголовного розыска города Эль-Мардж. В полицию обратился местный житель, который наткнулся на странную находку.

Ранее Разоблачил наркомафию: в Борисполе собака помогла найти контрабанду

Партию гашиша нашли на берегу моря

Мужчина нашел на берегу моря много гашиша. В партии было сразу 323 бруска. На каждом из них – портрет российского президента Владимира Путина. В полиции предполагают, что ранее где-то в этом районе затонуло судно или лодка с контрабандным гашишем.

В пользу этой версии свидетельствует и предыдущая находка. Всего несколько дней назад на берегу городов Талмита и Бутраба нашли еще одну крупную партию, – правда, на этот раз без портрета Путина. Зато на гашише красовался колумбиец Пабло Эскобар.


Бруски "украсили" портретом Путина / Фото из твиттера libyalive218


Партию нашел местный житель / Фото из твиттера libyalive218

Задержание наркоторговцев в Украине: коротко

  • В январе гражданин Бразилии пытался ввезти в Украину 1 килограмм кокаина в желудке. Капсулы с наркотиками изымали медикаментозным путем.
  • Ранее пограничники обнаружили марихуану у пассажира автобуса сообщением Скадовск – Щецин. Часть наркотиков мужчина спрятал себе в трусы
  • Такой же способ перевозки наркотических средств выбрал и львовянин. Во Львове суд вынес мужчине приговор за то, что он пытался перевести амфетамин и МДМА в Польшу в трусах.
Автор: Ірина Пундор