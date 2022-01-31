Собака помогла пограничникам обнаружить 1 900 таблеток Decancit SR, которые содержат псевдоэфедрин. Их оборот в Украине ограничен и контролируется.
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Откуда направлялись контрабандисты
Контрабандистами оказались 2 гражданина Украины – 1968 и 1969 года рождения. По информации пограничников, они прилетели в Киев из Египта рейсом из Шарм-эль-Шейха.
Собака дважды среагировала на наркотики
На чемоданы обоих злоумышленников среагировала служебная собака, поэтому их задержали. В одном багаже хвостатый вынюхал 1 000 наркотических таблеток, а в другом – еще 900.
На контрабандистов составили протокол из-за нарушения прохождения таможенного контроля.
Собака обнаружила почти 2 тысячи наркотических таблеток / Фото Государственной пограничной службы Украины
Собака помогла разоблачить контрабандистов в аэропорту "Борисполь": смотрите видео
Контрабанда на границе: последние новости
- В аэропорту "Борисполь" 11 января задержали гражданина страны-агрессора, который направлялся в Стамбул с пересадкой в Киеве. На его багаж сработал прибор измерения радиоактивности.
- На украинско-польской границе разоблачили путешественника, который следовал автобусом сообщением Скадовск – Щецин. У мужчины обнаружили марихуану, часть которой он спрятал в свои трусы.
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