Сейчас рептилии уже в безопасности и находятся во Львове. А вот водителю не так повезло, поскольку придется уплатить крупный штраф.

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Везли в коробке и мешочках

Об обнаружении этой контрабанды сообщила 29 декабря Госпогранслужба. В заметке говорится, что подозрение у служащих вызвала картонная коробка с отверстиями.



Ящерица, которую везли в Италию / Фото Госпогранслужбы

Их бдительность оказалась не беспочвенной, поскольку там обнаружили 26 экзотических змей и 10 ящериц. Всем лазунам было до трех месяцев и их перевозили в полотняных мешочках. На фото видно, что некоторые рептилии также были в пластиковых емкостях.

Змеи в мешке контрабандиста / Фото Госпогранслужбы

Что было после этого

Пограничники закончили проверку автомобиля и оформили выявленные нарушения. За попытку перевезти контрабанду мужчина должен уплатить штраф в размере 100 тысяч гривен.

Ящерицы в пластиковой емкости / Фото Госпогранслужбы

Спасенных животных, которых пытались провезти, сразу изъяли. Сейчас их уже доставили во Львовский городской детский натуралистический центр. Там они находятся в надлежащих условиях и с нужным уходом.

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Читайте полный текст сообщения Госпогранслужбы:

Экзотические животные принадлежали тернополянину, который попросил водителя микроавтобуса транспортировать рептилий в Италию. Последний, по его словам, понятия не имел что перевозит.

Подозрение у пограничников вызвала картонная коробка с отверстиями. Внутри в полотняных мешочках находились 26 экзотических змей и десять ящериц. Пресмыкающимся было до трех месяцев. Спасенных животных доставили во Львовский городской детский натуралистический центр. Там они находятся в надлежащих условиях. А водителю придется оплатить 100 тысяч гривен штрафа!