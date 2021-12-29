Наразі рептилії вже в безпеці та перебувають у Львові. А ось водію не так пощастило, оскільки доведеться сплатити великий штраф.

До речі У "Борисполі" затримали контрабандиста, який прив'язав до себе 6 коробок з iPhone 13

Везли в коробці й мішечках

Про виявлення цієї контрабанди повідомила 29 грудня Держприкордонслужба. В дописі мовиться, що підозру у службовців викликала картонна коробка з отворами.



Ящірка, яку везли в Італію / Фото Держприкордонслужби

Їхня пильність виявилася не безпідставною, оскільки там виявили 26 екзотичних змій та 10 ящірок. Усім лазунам було до трьох місяців і їх перевозили в полотняних мішечках. На фото видно, що деякі рептилії також були в пластикових місткостях.



Змії в мішку контрабандиста / Фото Держприкордонслужби

Що було після цього

Прикордонники закінчили перевірку авто й оформили виявленні порушення. За спробу перевезти контрабанду чоловік повинен сплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень.



Ящірки в пластиковій місткості / Фото Держприкордонслужби

Врятованих тваринок, яких намагалися провезти, одразу вилучили. Наразі їх уже доставили до Львівського міського дитячого натуралістичного центру. Там вони перебувають в належних умовах і з потрібним доглядом.

Буде цікаво – З'явилася модернізована контрабанда із GPS трекерами: дивіться відео

Читайте повний текст допису Держприкордонслужби:

Екзотичні тварини належали тернополянину, який попросив водія мікроавтобуса транспортувати рептилій до Італії. Останній, за його словами, й гадки не мав що перевозить.

Підозру у прикордонників викликала картонна коробка з отворами. Всередині у полотняних мішечках знаходились 26 екзотичних змій та десять ящірок. Плазунам було до трьох місяців. Врятованих тварин доставили до Львівського міського дитячого натуралістичного центру. Там вони перебувають у належних умовах. А водію доведеться сплатити 100 тисяч гривень штрафу!