Собака допомогла прикордонникам виявити 1900 таблеток Decancit SR, які містять псевдоефедрин. Їхній обіг в Україні обмежений та контролюється.
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Звідки прямували контрабандисти
Контрабандистами виявились 2 громадянина України – 1968 та 1969 року народження. За інформацією прикордонників, вони прилетіли до Києва з Єгипту рейсом із Шарм-ель-Шейху.
Собака двічі зреагував на наркотики
На валізи обох зловмисників зреагував службовий собака, тому їх затримали. У одному багажі хвостатий винюхав 1000 наркотичних пігулок, а в іншому – ще 900.
На контрабандистів склали протокол через порушення проходження митного контролю.
Пес виявив майже 2 тисячі наркотичних пігулок / Фото Державної прикордонної служби України
Собака допоміг викрити контрабандистів у аеропорту "Бориспіль": дивіться відео
Контрабанда на кордоні: останні новини
- У аеропорту "Бориспіль" 11 січня затримали громадянина країни-агресорки, який прямував до Стамбула з пересадкою у Києві. На його багаж спрацював прилад вимірювання радіоактивності.
- На українсько-польському кордоні викрили мандрівника, який прямував автобусом сполученням Скадовськ – Щецин. У чоловіка виявили марихуану, частину якої він заховав у свої труси.
- Львівські прикордонники 29 грудня вилучили кілька десятків змій та екзотичних ящірок. Рептилій хотіли незаконно перевезти до Італії.