Собака допомогла прикордонникам виявити 1900 таблеток Decancit SR, які містять псевдоефедрин. Їхній обіг в Україні обмежений та контролюється.

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Звідки прямували контрабандисти

Контрабандистами виявились 2 громадянина України – 1968 та 1969 року народження. За інформацією прикордонників, вони прилетіли до Києва з Єгипту рейсом із Шарм-ель-Шейху.

Собака двічі зреагував на наркотики

На валізи обох зловмисників зреагував службовий собака, тому їх затримали. У одному багажі хвостатий винюхав 1000 наркотичних пігулок, а в іншому – ще 900.

На контрабандистів склали протокол через порушення проходження митного контролю.



Пес виявив майже 2 тисячі наркотичних пігулок / Фото Державної прикордонної служби України

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